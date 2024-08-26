Під час російської атаки по Україні в Польщу залетів повітряний об'єкт, ймовірно, дрон

Військові (Ілюстративне фото: Lukasz Gagulski/EPA)

У понеділок, 26 серпня, під час російської атаки в Польщу з боку України залетів повітряний об'єкт, ймовірно, безпілотник. Про це на брифінгу повідомив оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал-майор Мацей Кліш, передає видання PAP.

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За його словами, об’єкт перетнув кордон о 06:43 за місцевим часом з боку міста Червоноград Львівської області. Це місце вже кілька разів атакували росіяни через розташовану там електростанцію, додав військовий.

"Ймовірно, ми маємо справу з об'єктом, який зайшов на територію Польщі. Об'єкт підтверджено щонайменше трьома радіолокаційними станціями", – сказав Кліш.

Він зазначив, що об'єкт зник приблизно через 25 км на території Польщі. Його пошуки тривають. Водночас військовий не виключив, що об'єкт покинув територію країни.

"Через погодні умови я не зміг віддати команду на боротьбу з ним через недотримання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення. Об'єкт зник з радіолокаційних систем. Об'єкт не був виявлений ні союзною, ані польською авіацією", – заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі.

24 березня російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

У квітні можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни Туск обговорив з данською колегою Фредеріксен.

26 серпня Польща підняла свої військові літаки на тлі масованої атаки росіян на Україну.

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