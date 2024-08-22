У Польщі виявили рештки літального апарату з надписами російською мовою

Поліція Польщі (Ілюстративне фото: Marcin Bielecki/EPA)

У польському селі Оржехово поблизу Ольштина у лісосмузі впав невідомий об'єкт з надписами російською мовою. Про це повідомило видання Onet.

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За попередніми даними правоохоронців, йдеться про рештки літального апарата. Його виявили ввечері у середу, 21 серпня. На місце події прибули поліціянти.

Хоча спочатку виникла підозра, що це може бути метеорологічна куля, швидко було помічено, що до об'єкта була прикріплена капсула, на якій були написи російською мовою, пишуть місцеві журналісти.

На інцидент відреагував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, його слова наводить Polsat News. Міністр заявив, що у зв'язку з тим, що "все вказує на те, що це цивільний об'єкт", було ухвалено рішення не відправляти туди військовослужбовців.

"Найімовірніше, що там впала метеорологічна куля. Сьогодні [22 серпня] поліція представить подальші висновки у справі", – сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що у такій ситуації державні служби повинні перевіряти всі версії.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

20 серпня у Румунії знову виявили уламки російських дронів після липневих атак на Україну.

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