Румунія офіційно підтвердила падіння уламків дронів РФ: відреагувала "рішучим засудженням"

Фото: Digi24

У Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження". Відповідний пост опублікувала голова Міністерства закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

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"Росія здійснила жахливі напади на українську цивільну інфраструктуру. На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили та координуємо з нашими союзниками з цього приводу. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", – йдеться в дописі.

Випадок із падінням уламків російських дронів не одиничний для Румунії. Також російські засоби ураження залітали на території Молдови й Польщі.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

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