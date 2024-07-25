Повітряні сили збили вночі 25 "шахедів" з 38, ще три дрони перетнули кордон з Румунією

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан / Facebook)

У ніч проти 25 липня у небі над Україною було збито 25 російських ударних безпілотників типу "шахед". Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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За його інформацією, окупанти атакували Україну ударними дронами із мису Чауда (тимчасово окупований Крим) та Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ).

Росіяни застосували 38 безпілотників, атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Командувач ПС зазначив, що в результаті протиповітряного бою збито 25 "шахедів". Ще три безпілотники локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях, зазначив Олещук.

У ніч проти 24 липня Росія атакувала регіони України ракетами та "шахедами": ППО вдалося збити 17 дронів із 23.

У прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення російських безпілотників, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

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