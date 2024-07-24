Росія вдарила по Ізмаїлу "шахедами", в Румунії оголошували тривогу та чули вибухи – фото, відео

В Ізмаїльській РВА заявили, що пошкоджень зазнала портова інфраструктура на території міста

Фото: Facebook Ізмаїльської РВА

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл, повідомили в Ізмаїльській РВА. У прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи, проінформувало румунське видання News.ro.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

В Ізмаїльській РВА заявили, що вночі росіяни здійснили масований удар дронами, через що пошкоджень зазнала портова інфраструктура на території міста.

Також ворог влучив у п'ятиповерхівку, від чого частково зруйнувались вікна, сходова клітина та фасадна частина будинку, проте без подальшого загоряння. Загиблих немає, але є травмовані — трьох людей госпіталізували.

Фото: Facebook Ізмаїльської РВА

Фото: Facebook Ізмаїльської РВА

Румунське видання повідомило, що вночі на півночі повіту Тульча місцева влада оголосила тривогу через кілька дронів, які наближалися до кордону з боку України.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій проінформувала населення про можливість падіння об'єктів з повітряного простору на території, прилеглій до кордону з Україною, зазначило видання.

За даними журналістів, повітряну тривогу оголосили близько 02:10. Пожежна служба повідомляла, що на єдиний номер екстреного виклику надійшло 10 дзвінків про звуки вибухів.

За даними відомства, о 03:46 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Водночас моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю в районі міста Ізмаїл, а також оприлюднювали відео можливого влучання в портову інфраструктуру Ізмаїлу.

LIGA.net звернулася до Повітряних сил Збройних Сил України з проханням прокоментувати цю ситуацію й опублікує відповідь, щойно її отримає.

Російські загарбники вдень 22 липня здійснили ракетний удар по цивільних об'єктах в Одеській області.

У ніч проти 24 липня у Київському регіоні працювали сили протиповітряної оборони – був зафіксований рух російських дронів.

24 липня Росія завдала ударів по Харкову: внаслідок прильотів є загибла людина та пожежа в одному з будинків.

Читайте також: Два американських B-52 вперше розмістили в Румунії, дорогою їх перехоплювали літаки РФ