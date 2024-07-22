Два американських B-52 вперше розмістили в Румунії, дорогою їх перехоплювали літаки РФ

Це перший випадок, коли американські стратегічні бомбардувальники діють у Румунії

Літаки США (Фото: Об’єднане командування ВПС НАТО)

У неділю, 21 липня, два стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США вперше прибули до Румунії та відтепер здійснюватимуть польоти з території країни в межах операції Bomber Task Force Europe. Про це повідомило Об’єднане командування ВПС НАТО.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У повідомленні йдеться, що близько 08:00 неділі за місцевим часом під час перельоту американських бомбардувальників над Баренцевим морем їх перехоплювали два російських винищувачі, але американські літаки не змінили курс і долетіли до Румунії за планом.

Бомбардувальники розмістили на 57-й авіабазі ВПС Румунії Міхаїл Когелничану. Це перший випадок, коли американські стратегічні бомбардувальники діють у Румунії.

B-52H працюватимуть з румунської авіабази біля узбережжя Чорного моря та інтегруватимуться з союзниками по Альянсу та іншими міжнародними партнерами для синхронізації можливостей і забезпечення зобов’язань щодо безпеки в зоні відповідальності Європейського командування США.

"Завдяки спільним зусиллям з нашими союзниками США дозволяють нашим силам боротися з поточними та майбутніми загрозами", – заявив командувач USAFE-AFAFRICA Джеймс Гекер.

ДОВІДКА Boeing B-52 Stratofortress – американський багатофункціональний важкий наддалекий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, що перебуває на озброєнні США з 1955 року. Цей літак прийшов на зміну B-36 та B-47. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 км він здатний нести різні види зброї, зокрема ядерну. Основне завдання, для якого розроблявся B-52, – доправити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР. B-52 є абсолютним рекордсменом дальності серед бойових літаків.

Фото: Об’єднане командування ВПС НАТО

Фото: Об’єднане командування ВПС НАТО

11 липня Білий дім повідомив, що у 2026 році США почнуть розміщувати на території Німеччини далекобійні ударні системи, включно з гіперзвуковою зброєю.

Міністр оборони Німеччини Пісторіус привітав рішення Вашингтона розмістити на території країни далекобійну зброю.

Читайте також: США розсекретили, скільки ядерних боєголовок у них було на осінь 2023 року