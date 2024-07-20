США розсекретили, скільки ядерних боєголовок у них було на осінь 2023 року

3748 одиниць – це на 83% менше, ніж на момент завершення Холодної війни

Ілюстративне фото: Depositphotos

Сполучені штати розсекретили, що в них було 3748 ядерних боєголовок станом на вересень 2023 року. Про це повідомило Національне управління ядерної безпеки США.

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Інституція опублікувала нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї країни – востаннє це робилося у жовтні 2021 року.

Загалом, на вересень 2023-го у США було 3749 боєголовок. Порівняно з максимальним значенням у 31 255 одиниць на кінець 1967 року кількість боєголовок скоротилася на 88%.

На момент падіння Берлінського муру у 1989 році (завершення Холодної війни) у США було 22 217 боєголовок – у порівнянні з цим числом арсенал країни зменшився на 83%.

Згідно з графіком Національного управління, починаючи з 2000-х років кількість боєголовок радикально не змінювалася, але знижується:

Інфографіка: NNSA

З 1994 по 2023 рік США демонтували 12 088 ядерних боєголовок, з 30 вересня 2020-го країна демонтувала 405 одиниць, а ще близько 2000 додаткових боєголовок зараз зняті з експлуатації та очікують на демонтаж, повідомило відомство.

З 30 вересня 1991 року США скоротили на понад 90% кількість своєї тактичної ядерної зброї – у повідомленні стверджують, що країна вивела з експлуатації та демонтувала майже всю нестратегічну ядерну зброю, створену під час Холодної війни.

У відомстві зауважили, що нестратегічна ядерна зброя є непідзвітною згідно з договором СНО-ІІІ (документ, укладений між США та Росією у 2010 році, у 2023-му РФ "призупинила" участь у договорі).

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За різними оцінками, у Росії розгорнуто 1710 одиниць ядерної зброї, загалом – 5580. Міноборони США заявляло, що на 2023 рік у Китайської народної республіки загалом було 500 боєголовок.

Кількість діючих ядерних озброєнь у НАТО є секретною, проте, за даними The Telegraph, Велика Британія має 40 з 225, розгорнутих одночасно, у США близько 1700 з 3700, а у Франції загалом 300 ядерних боєзарядів.

17 червня 2024 року генсек НАТО повідомив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та КНР.

19 липня держсекретар США заявив, що Іран може розробити розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї, за "один або два тижні".

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