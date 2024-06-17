Секретар РНБО: Путін може застосувати тактичну ядерну зброю у разі катастрофи, але не обов'язково

Володимир Путін (Фото: EPA)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що не можна виключати застосування Росією тактичної ядерної зброї, якщо РФ буде на порозі катастрофічної поразки. Але це не обов'язково станеться – диктатор Володимир Путін може переконати свій народ у "перемозі", передає слова посадовця The Times.

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Його запитали, чи існують обставини, за яких Путін міг би вдатися до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ми нічого не можемо виключати, якщо Росія буде на порозі катастрофічної поразки", – відповів Литвиненко.

За його словами, така поразка РФ може спровокувати розвал фронтів окупантів, дезертирство армії та протести у Москві.

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Водночас секретар РНБО назвав малоймовірним використання Путіним ядерної зброї, поки Росія переважає у війні.

Литвиненко зазначив: сумнівно, що Путін застосує стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно призведе до третьої світової війни: "Він [Путін] хоче жити".

Також він зауважив, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе автоматично до використання Москвою ядерної зброї – Путін може спробувати переконати власний народ, що такий розворот був насправді "перемогою".

Тактична ядерна зброя призначена для використання на полі бою або для обмежених ударів і має набагато нижчу потужність, ніж стратегічна ядерна зброя. Ядерна зброя на практиці не застосовувалася з моменту американських ударів по Японії у 1945 році.

За різними оцінками, у Росії розгорнуто 1710 одиниць ядерної зброї, загалом – 5580.

НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та Китайської народної республіки.

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