СНБО: Путин может применить тактическое ядерное оружие при катастрофе, но не обязательно

Владимир Путин (Фото: EPA)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что нельзя исключать применение Россией тактического ядерного оружия, если РФ будет на пороге катастрофического поражения. Но это не обязательно произойдет – диктатор Владимир Путин может убедить свой народ в "победе", передает слова чиновника The Times.

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Его спросили, существуют ли обстоятельства, при которых Путин мог прибегнуть к применению тактического ядерного оружия.

"Мы ничего не можем исключать, если Россия будет на пороге катастрофического поражения", – ответил Литвиненко.

По его словам, такое поражение РФ может спровоцировать развал фронтов оккупантов, дезертирство армии и протесты в Москве.

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В то же время, секретарь СНБО назвал маловероятным использование Путиным ядерного оружия, пока Россия преобладает в войне.

Литвиненко отметил: сомнительно, что Путин применит стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка приведет к третьей мировой войне: "Он [Путин] хочет жить".

Также он отметил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет автоматически к использованию Москвой ядерного оружия – Путин может попытаться убедить собственный народ, что такой разворот был "победой".

Тактическое ядерное оружие предназначено для использования на поле боя или для ограниченных ударов и имеет гораздо более низкую мощность, чем стратегическое ядерное оружие. Ядерное оружие на практике не применялось с момента американских ударов по Японии в 1945 году.

По разным оценкам, у России развернуто 1710 единиц ядерного оружия, всего – 5580.

НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы России и Китайской народной республики.

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