У Київській області вночі працювала ППО: Росія запустила "шахеди"

У КОВА закликали населення залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 24 липня у Київському регіоні працювали сили протиповітряної оборони – був зафіксований рух російських дронів. Про це повідомили у КОВА.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Місцева влада закликала не знімати роботу ППО та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Станом на 05:00 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про загрозу групи "шахедів" для Київської, Черкаської та Харківської областей. Їхній напрямок руху постійно змінюється, додали військові.