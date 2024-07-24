У Київській області вночі працювала ППО: Росія запустила "шахеди"
У ніч проти 24 липня у Київському регіоні працювали сили протиповітряної оборони – був зафіксований рух російських дронів. Про це повідомили у КОВА.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Місцева влада закликала не знімати роботу ППО та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Станом на 05:00 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про загрозу групи "шахедів" для Київської, Черкаської та Харківської областей. Їхній напрямок руху постійно змінюється, додали військові.
- Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона. У ту ніч Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу.
- 21 липня Росія вп'яте за два тижні намагалася вдарити по Києву дронами. Тоді Силам оборони вдалося збити 35 "шахедів".