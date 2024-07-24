У Київській області вночі працювала ППО: Росія запустила "шахеди"
Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 24 липня у Київському регіоні працювали сили протиповітряної оборони – був зафіксований рух російських дронів. Про це повідомили у КОВА.

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Місцева влада закликала не знімати роботу ППО та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Станом на 05:00 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про загрозу групи "шахедів" для Київської, Черкаської та Харківської областей. Їхній напрямок руху постійно змінюється, додали військові. 

  • Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона. У ту ніч Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу. 
  • 21 липня Росія вп'яте за два тижні намагалася вдарити по Києву дронами. Тоді Силам оборони вдалося збити 35 "шахедів". 
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