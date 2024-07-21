Вночі Росія била ракетами та 39 "шахедами": ППО збила 35 з них

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 21 липня Росія атакувала п'ятьма ракетами та 39 ударними дронами: Силам оборони вдалося збити 35 "шахедів". Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

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За даними Повітряних сил, Росія била трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, зазначили військові.

Водночас протиповітряній обороні вдалося збити 35 "шахедів".

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

У ніч проти 21 липня Росія вкотре спробувала вдарити по столиці дронами: всі вони були знищені на підступах до Києва.

Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона.

У ту ніч Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу.

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