В Киевской области ночью работала ПВО: Россия запустила "шахеды"

В КОВА призвали население оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 24 июля в Киевском регионе работали силы противовоздушной обороны – было зафиксировано движение русских дронов. Об этом сообщили в КОВА.

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Местные власти призвали не снимать работу ПВО и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

По состоянию на 05.00 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об угрозе группы "шахедов" для Киевской, Черкасской и Харьковской областей. Их направление движения постоянно меняется, добавили военные.