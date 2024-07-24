В Киевской области ночью работала ПВО: Россия запустила "шахеды"
В ночь на 24 июля в Киевском регионе работали силы противовоздушной обороны – было зафиксировано движение русских дронов. Об этом сообщили в КОВА.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Местные власти призвали не снимать работу ПВО и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
По состоянию на 05.00 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об угрозе группы "шахедов" для Киевской, Черкасской и Харьковской областей. Их направление движения постоянно меняется, добавили военные.
- В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона. В ту ночь Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых был неустановленного типа.
- 21 июля Россия в пятый раз за две недели пыталась ударить по Киеву дронами. Тогда Силам обороны удалось сбить 35 "шахедов".