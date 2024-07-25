США готові допомогти Румунії у розслідуванні можливого падіння російських дронів

"Шахед" (Фото: ресурс окупантів)

Сполучені Штати готові надати Румунії допомогу в розслідуванні можливого падіння російських безпілотників на території країни. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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"Я так розумію, що уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу. Ми повністю довіряємо розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійне та цілеспрямоване проведення", – заявив Міллер.

Він зазначив, що США продовжать "ділитися будь-якою новою інформацією, щойно вона стане нам доступною".

Міллер уточнив, що Сполучені Штати не залучені до процесу розслідування.

"Це розслідування, яке веде румунська влада. Очевидно, це на їхній землі. Якби вони попросили нас про співпрацю, звичайно, ми були б готові це зробити, але це розслідування проводять вони", – резюмував речник Держдепу.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами". Тоді у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

Міноборони Румунії повідомило, що під час російської атаки на Україну країна підіймала у повітря винищувачі F-16. Влада оглядає місцевість, де могли впасти уламки безпілотників.

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