США готовы помочь Румынии в расследовании возможного падения российских дронов

"Шахед" (Фото: ресурс оккупантов)

Соединенные Штаты готовы предоставить Румынии помощь в расследовании возможного падения российских беспилотников на территории страны. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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"Я так понимаю, что правительство Румынии проводит расследование по этому поводу. Мы полностью доверяем расследованию взрыва вблизи их границы с Украиной, и мы благодарим их за профессиональное и целенаправленное проведение", – заявил Миллер.

Он отметил, что США продолжат "делиться любой новой информацией, как только она станет нам доступной".

Миллер уточнил, что Соединенные Штаты не вовлечены в процесс расследования.

"Это расследование, которое ведут румынские власти. Очевидно, это на их земле. Если бы они попросили нас о сотрудничестве, конечно, мы были бы готовы это сделать, но это расследование проводят они", – резюмировал спикер Госдепа.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами". Тогда в приграничье Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения дронов, а пожарные получали от местных жителей сообщения о взрывах.

Минобороны Румынии сообщило, что во время российской атаки на Украину страна поднимала в воздух истребители F-16. Власти осматривают местность, где могли упасть обломки беспилотников.

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