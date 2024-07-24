Ночью Румыния поднимала F-16, на территории ищут обломки "шахедов", которыми атаковала РФ

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами" – в пограничные Румынии объявляли воздушную тревогу

F-16. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/Amstrup)

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время российской атаки против 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16. В настоящее время власти осматривают местность, где могли упасть обломки дронов. Об этом заявило оборонное ведомство.

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Ночью воздушные силы страны поднимали в воздух истребители F-16 для мониторинга ситуации.

Сейчас в стране осмотрят местность в окрестностях Плауру, с целью поиска обломков, которые могли упали на территорию страны, рассказали в Минобороны.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами" , в частности город Измаил.

Тогда в приграничные Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения дронов, а пожарные получали от местных жителей сообщения о взрывах.

Мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по деревне Плауру на румынском берегу Дуная в районе города Измаил, а также обнародовали видео возможного попадания в портовую инфраструктуру Измаила.

В ночь на 24 июля в Киевском регионе работали силы противовоздушной обороны – было зафиксировано движение российских дронов.

24 июля Россия нанесла удары по Харькову: в результате прилетов погиб человек и пожар в одном из домов.

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