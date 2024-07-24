Ночная атака по регионам: Россия била ракетами и дронами, 17 из 23 "шахедов" сбила ПВО

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 24 июля Россия атаковала регионы Украины ракетами и "шахедами": ПВО удалось сбить 17 дронов из 23. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, Россия атаковала 23 дронами, большинство из которых были уничтожены в пределах Одесской области.

Также враг ударил по Харьковской области баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается.

Кроме этого, за прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны на разных направлениях удалось уничтожить по меньшей мере восемь разведывательных дронов:

→ четыре Zala;

→ два Supercam;

→ два Орлана-10.