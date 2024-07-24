Нічна атака по регіонах: Росія била ракетами та дронами, 17 з 23 "шахедів" збила ППО

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 24 липня Росія атакувала регіони України ракетами та "шахедами": ППО вдалося збити 17 дронів із 23. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними військових, Росія атакувала 23 дронами, більшість з яких було знищено в межах Одеської області.

Також ворог ударив по Харківській області балістичною ракетою "Іскандер-М" і ракетою, тип якої встановлюється.

Окрім цього, протягом минулої доби й поточної доби Силами оборони на різних напрямках вдалося знищити щонайменше вісім розвідувальних дронів:

→ чотири Zala;

→ два Supercam;

→ два Орлан-10.