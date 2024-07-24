Нічна атака по регіонах: Росія била ракетами та дронами, 17 з 23 "шахедів" збила ППО
У ніч проти 24 липня Росія атакувала регіони України ракетами та "шахедами": ППО вдалося збити 17 дронів із 23. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
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За даними військових, Росія атакувала 23 дронами, більшість з яких було знищено в межах Одеської області.
Також ворог ударив по Харківській області балістичною ракетою "Іскандер-М" і ракетою, тип якої встановлюється.
Окрім цього, протягом минулої доби й поточної доби Силами оборони на різних напрямках вдалося знищити щонайменше вісім розвідувальних дронів:
→ чотири Zala;
→ два Supercam;
→ два Орлан-10.
- У ніч проти 24 липня у Київському регіоні працювали сили протиповітряної оборони – був зафіксований рух російських дронів.
- 24 липня Росія завдала ударів по Харкову: внаслідок прильотів є загибла людина та пожежа в одному з будинків.
- Цієї ж ночі росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. У прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.