Вночі Румунія підіймала F-16, на території шукають уламки "шахедів", якими атакувала Росія

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами" – у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу

F-16. Ілюстративне зображення (Фото: EPA / Amstrup)

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16. Наразі влада оглядає місцевість, де могли впасти уламки дронів. Про це заявило оборонне відомство.

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Вночі Повітряні сили країни підіймали в повітря винищувачі F-16 для моніторингу ситуації.

Зараз в країні оглядають місцевість в околицях Плауру з метою пошуку уламків, які могли впасти на територію країни, розповіли в Міноборони.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл.

Тоді у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

Моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю, в районі міста Ізмаїл, а також оприлюднювали відео можливого влучання в портову інфраструктуру Ізмаїла.

У ніч проти 24 липня у Київському регіоні працювали Сили протиповітряної оборони – був зафіксований рух російських дронів.

24 липня Росія завдала ударів по Харкову: внаслідок прильотів є загибла людина та пожежа в одному з будинків.

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