Воздушные силы сбили ночью 25 "шахедов" из 38, еще три дрона пересекли границу с Румынией

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан / Facebook)

В ночь на 25 июля в небе над Украиной были сбиты 25 российских ударных беспилотников типа "шахед". Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По его информации, оккупанты атаковали Украину ударными дронами из мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ).

Россияне применили 38 беспилотников, атакуя объекты инфраструктуры Украины по нескольким направлениям, в частности – юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Командующий ВС отметил, что в результате противовоздушного боя сбиты 25 "шахедов". Еще три беспилотника локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях, отметил Олещук.

В ночь на 24 июля Россия атаковала регионы Украины ракетами и "шахедами": ПВО удалось сбить 17 дронов из 23.

В приграничье Румынии объявляли воздушную тревогу из-за приближения российских беспилотников, а пожарные получали от местных жителей сообщения о взрывах.

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