У Молдові виявили уламки російського дрона – фото
На півдні Молдови, за 500 метрів від кордону з Україною, виявили уламки безпілотника. Про це повідомила Прикордонна поліція країни.
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За даними відомства, близько 14:15 біля села Етулія Вулканештського району були виявлені фрагменти безпілотника з написом на крилі "Герань-2". Уламки дрона знайшли за 500 метрів від кордону з Україною.
"Компетентні органи негайно приїхали на місце події. Доступ до району, де було знайдено фрагменти безпілотника, був обмежений. Зараз уламки дрона аналізують фахівці", – зазначили в Прикордонній поліції.
У російській армії для безпілотника типу "шахед" використовують назву "Герань-2".
- 12 лютого видання Newsmaker повідомило, що на території Молдови впав "шахед" із нерозірваною бойовою частиною вагою понад 50 кг.
- 29 березня на території Румунії поблизу кордону з Україною знайшли уламки ймовірного безпілотника.
- Прем'єр країни Чолаку закликав дочекатись результатів розслідування і висловив сподівання, що це було востаннє.
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