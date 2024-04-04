У Молдові виявили уламки російського дрона – фото

Уламки знайшли приблизно за 500 метрів від молдовсько-українського кордону, заявили в Прикордонній поліції країни

"Герань-2" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

На півдні Молдови, за 500 метрів від кордону з Україною, виявили уламки безпілотника. Про це повідомила Прикордонна поліція країни.

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За даними відомства, близько 14:15 біля села Етулія Вулканештського району були виявлені фрагменти безпілотника з написом на крилі "Герань-2". Уламки дрона знайшли за 500 метрів від кордону з Україною.

"Компетентні органи негайно приїхали на місце події. Доступ до району, де було знайдено фрагменти безпілотника, був обмежений. Зараз уламки дрона аналізують фахівці", – зазначили в Прикордонній поліції.

У російській армії для безпілотника типу "шахед" використовують назву "Герань-2".

Прикордонна поліція Молдови

Прикордонна поліція Молдови

Прикордонна поліція Молдови

12 лютого видання Newsmaker повідомило, що на території Молдови впав "шахед" із нерозірваною бойовою частиною вагою понад 50 кг.

29 березня на території Румунії поблизу кордону з Україною знайшли уламки ймовірного безпілотника.

Прем'єр країни Чолаку закликав дочекатись результатів розслідування і висловив сподівання, що це було востаннє.

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