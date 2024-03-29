Прем'єр Румунії про ймовірне падіння дрона біля кордону: Хотілося б, щоб це було востаннє
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відреагував на падіння 28 березня уламків ймовірного безпілотника на території країни поблизу українського кордону. Він закликав дочекатись результатів розслідування і висловив сподівання, що це було востаннє, повідомляє Digi 24.
Чолаку обговорив цей випадок з главою Міноборони Румунії, де наразі ведуть розслідування, щоб визначити походження об'єкта.
"Це не перший [випадок]. Хотілося б, щоб це було востаннє. На цей момент у нас немає постраждалих. Повторюся, ми сподіваємося, щоб таких випадків було якомога менше і щоб ми їх уникали, наскільки це можливо", – сказав він, спілкуючись з румунською пресою.
Відповідаючи на запитання, чи має об'єкт російське походження, Чолаку відповів, що треба дочекатися результатів розслідування.
"Почекаємо [результатів] розслідування. Якщо ми подивимося на вирву, він не вибухнув, тому він не міг завдати шкоди, навіть якби впав в іншій місцевості", – сказав він.
Раніше у Міноборони Румунії повідомили, що фрагменти, схожі на уламки дрона, були виявлені на сільськогосподарській території острова Велика Бреїла. Співрозмовники видання CNN заявили, що це нібито був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї, але, ймовірно, в нього відмовила система наведення GPS. Це приблизно п'ятий чи шостий подібний інцидент у Румунії.
- У ніч проти 29 березня Росія атакувала регіони України різними типами озброєння. Внаслідок цього Польща повідомила про зліт авіації.
- З'ясувалося, що загалом Росія випустила 99 "шахедів", "Кинджалів", "Іскандерів", Х-59 та Х-101. Українські сили протиповітряної оборони збили 84 цілі: 58 дронів-камікадзе Shahed-136 та 26 ракет різних типів.
- Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.
- На румунській території поблизу кордону з Україною та річки Дунай знайшли уламки ймовірного безпілотника.