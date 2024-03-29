У Румунії біля кордону з Україною знайшли фрагменти, схожі на дрон

Ймовірно, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї

Ілюстративне фото: Міноборони

На румунській території поблизу кордону з Україною та річки Дунай знайшли уламки ймовірного безпілотника. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

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У відомстві зазначили, що фрагменти, схожі на уламки дрона, були виявлені на сільськогосподарській території острова Велика Бреїла вчора, 28 березня.

За даними CNN Antena 3, падіння безпілотника відбулось за 12 км від міста Бреїла та супроводжувалося гучним ударом. Неназвані співрозмовники видання заявили, що це дрон російського походження, який мав атакувати українські порти на Дунаї, але, ймовірно, в нього відмовила система наведення GPS.

Як зазначають в CNN Antena 3, це приблизно п'ятий чи шостий інцидент з падіння безпілотників на території Румунії через російські атаки на Україну.

У Міноборони Румунії повідомили, що проводять розслідування цієї події за спеціальними оперативними процедурами спільно зі спеціалізованими структурами Системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки.

Вночі проти 29 березня Росія атакувала регіони України різними типами озброєння. Внаслідок цього Польща повідомила про зліт авіації.

З'ясувалося, що загалом Росія випустила 99 "шахедів", "Кинджалів", "Іскандерів", Х-59 та Х-101. Українські сили протиповітряної оборони збили 84 цілі: 58 дронів-камікадзе Shahed-136 та 26 ракет різних типів.

Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

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