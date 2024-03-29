В Румынии у границы с Украиной нашли фрагменты, похожие на дрон

Вероятно, это был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае

Иллюстративное фото: Минобороны

На румынской территории недалеко от границы с Украиной и реки Дунай обнаружили обломки предположительно беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

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В ведомстве отметили, что фрагменты, похожие на обломки дрона, были обнаружены на сельскохозяйственной территории острова Большая Бреила вчера, 28 марта.

По данным CNN Antena 3, падение беспилотника произошло в 12 км от города Бреила и сопровождалось громким ударом. Неназванные собеседники издания заявили, что это дрон российского происхождения, который должен был атаковать украинские порты на Дунае, но, вероятно, у него отказала система GPS.

Как отмечают в CNN Antena 3, это примерно пятый или шестой инцидент по падению беспилотников на территории Румынии из-за российских атак на Украину.

В Минобороны Румынии сообщили, что проводят расследование этого события по специальным оперативным процедурам совместно со специализированными структурами Системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности.

В ночь на 29 марта Россия атаковала регионы Украины разными типами вооружений. В результате Польша сообщила о взлете авиации.

Выяснилось, что всего Россия выпустила 99 "шахедов", "Кинжалов", "Искандеров", Х-59 и Х-101. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 84 цели: 58 дронов-камикадзе Shahed-136 и 26 ракет разных типов.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.

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