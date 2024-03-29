Россияне при атаке добрались до Ивано-Франковской области. Били по критическому объекту

Онищук заявила, что обошлось без жертв и пострадавших

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области в ночь на 29 марта. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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По ее словам, целью врага стал объект критической сферы.

Обошлось без раненых и погибших.

Силы противовоздушной обороны обезвредили воздушные цели оккупантов.

Других подробностей пока нет.

Ранее стало известно о повреждении теплоэлектростанций на западе Украины. В Черкасской области ракеты россиян прилетели в энергетический объект.

Во время атаки захватчики выпустили 60 "шахедов" и 29 ракет разных типов, включая "Кинжалы" и "Искандеры", ПВО сбила 84 цели.

Поздно вечером 28 марта в Киевской области прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.

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