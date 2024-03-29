Росіяни під час атаки дісталися Івано-Франківської області. Били по критичному об'єкту

Онищук заявила, що обійшлося без жертв та постраждалих

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області у ніч проти 29 березня. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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З її слів, ціллю ворога став об'єкт критичної сфери.

Обійшлося без поранених та загиблих.

Сили протиповітряної оборони знешкодили повітряні цілі окупантів.

Інших подробиць наразі немає.

Раніше стало відомо про пошкодження теплоелектростанцій на заході України. На Черкащині ракети росіян прилетіли в енергетичний об'єкт.

Під час атаки загарбники випустили 60 "шахедів" та 29 ракет різних типів, включно з "Кинджалами" та "Іскандерами", ППО збила 84 цілі.

Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.

Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

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