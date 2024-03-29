Премьер Румынии о возможном падении дрона: Хотелось бы, чтобы это было в последний раз

Глава правительства сказал, что в настоящее время в Минобороны выясняют происхождение беспилотника

Марчел Чолаку (Фото: Robert Ghement/EPA)

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отреагировал на падение 28 марта обломков предполагаемого беспилотника на территории страны вблизи украинской границы. Он призвал дождаться результатов расследования и выразил надежду, что это было в последний раз, сообщает Digi 24.

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Чолаку обсудил этот случай с главой Минобороны Румынии, где ведется расследование, чтобы определить происхождение объекта.

"Это не первый [случай]. Хотелось бы, чтобы это было в последний раз. На данный момент у нас нет пострадавших. Повторюсь, мы надеемся, чтобы таких случаев было как можно меньше и чтобы мы их избегали, насколько это возможно", – сказал он, общаясь с румынской прессой.

Отвечая на вопрос, имеет ли объект российское происхождение, Чолаку ответил, что нужно дождаться результатов расследования.

"Подождем [результатов] расследования. Если мы посмотрим на воронку, он не взорвался, поэтому он не мог причинить вреда, даже если бы упал в другой местности", – сказал он.

Ранее в Минобороны Румынии сообщили, что фрагменты, похожие на обломки дрона, были обнаружены на сельскохозяйственной территории острова Великобрила. Собеседники издания CNN заявили, что это якобы был российский дрон, который должен атаковать украинские порты на Дунае, но, вероятно, у него отказала система наведения GPS. Это примерно пятый или шестой подобный инцидент в Румынии.