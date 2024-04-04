В Молдове обнаружили обломки российского дрона – фото

Обломки нашли примерно в 500 метрах от молдавско-украинской границы, заявили в Пограничной полиции страны

"Герань-2" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

На юге Молдовы, в 500 метрах от границы с Украиной, обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщила Пограничная полиция страны.

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По данным ведомства, около 14:15 возле села Этулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотника с надписью на крыле "Герань-2". Обломки дрона нашли в 500 метрах от границы с Украиной.

"Компетентные органы немедленно приехали на место происшествия. Доступ к району, где были найдены фрагменты беспилотника, ограничен. Сейчас обломки дрона анализируют специалисты", – отметили в Пограничной полиции.

В российской армии для беспилотника типа "шахед" используют название "Герань-2".

Пограничная полиция Молдовы

Пограничная полиция Молдовы

Пограничная полиция Молдовы

12 февраля издание Newsmaker сообщило, что на территории Молдовы упал "шахед" с неразорвавшейся боевой частью весом более 50 кг.

29 марта на территории Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили обломки предполагаемого беспилотника.

Премьер страны Чолаку призвал дождаться результатов расследования и выразил надежду, что это было в последний раз.

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