"Шахед", уламки якого знайшли в Молдові, впав з нерозірваною бойовою частиною – Newsmaker

Фото: Поліція Молдови

У "шахеді", що впав на території Молдови, виявили нерозірвану бойову частину з приблизно 50 кг вибухівки. Newsmaker пише, що найближчим часом молдовські сапери знешкодять її.

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Раніше Молдовська прикордонна поліція повідомила, що фрагменти дрона знайшли 11 лютого в районі села Етулія Вулканештського округу. Це поблизу українського села Котловина Ізмаїльського району.

Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що сапери під час обстеження уламків знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кг вибухівки.

Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали всі уламки безпілотника. Найближчим часом сапери в безпечних умовах підірвуть бойову частину.

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Військові заявляли, що ворог запустив 31 безпілотник, Сили протиповітряної оборони збили 23 "шахеди".

У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.

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