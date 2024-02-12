"Шахед", уламки якого знайшли в Молдові, впав з нерозірваною бойовою частиною – Newsmaker
У "шахеді", що впав на території Молдови, виявили нерозірвану бойову частину з приблизно 50 кг вибухівки. Newsmaker пише, що найближчим часом молдовські сапери знешкодять її.
Раніше Молдовська прикордонна поліція повідомила, що фрагменти дрона знайшли 11 лютого в районі села Етулія Вулканештського округу. Це поблизу українського села Котловина Ізмаїльського району.
Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що сапери під час обстеження уламків знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кг вибухівки.
Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали всі уламки безпілотника. Найближчим часом сапери в безпечних умовах підірвуть бойову частину.
- Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Військові заявляли, що ворог запустив 31 безпілотник, Сили протиповітряної оборони збили 23 "шахеди".
- У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.
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