Newsmaker: "Шахед", обломки которого нашли в Молдове, упал с неразорвавшейся боевой частью

Дрон нес 50 кг взрывчатки. Саперы в ближайшее время обезвредят ее

Фото: Полиция Молдовы

В "шахеде", упавшем на территории Молдовы, обнаружили неразорвавшуюся боевую часть с примерно 50 кг взрывчатки. Newsmaker пишет, что в ближайшее время молдовские саперы обезвредят ее.

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Ранее Молдовская пограничная полиция сообщила, что фрагменты дрона нашли 11 февраля в районе села Этулия Вулканештского округа. Это вблизи украинского села Котловина Измаильского района.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что саперы при обследовании обломков нашли целую боевую часть дрона с примерно 50 кг взрывчатки.

Сотрудники взрыво-технического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки беспилотника. В ближайшее время саперы в безопасных условиях взорвут боевую часть.

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля. Военные заявляли, что враг запустил 31 беспилотник, Силы противовоздушной обороны сбили 23 "шахеда".

В Харькове в результате прилетов по заправке начался большой пожар, горели жилые дома, погибли семь человек, среди которых трое детей.

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