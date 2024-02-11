Зеленський: З початку 2024 року Україна збила 359 "шахедів". Один із пріоритетів на рік – РЕБ

Президент нагадав, що лише від минулого вечора й до ранку 11 лютого вдалося знищити 40 "шахедів"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж двох перших місяців 2024 року українські сили ППО збили вже 359 "шахедів". Він наголосив, що Україна працює над тим, щоб більше українських регіонів отримали захисні системи радіоелектронної боротьби.

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"Від початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів". Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів", – заявив президент.

Він наголосив, що для України один із ключових пріоритетів 2024 року – це збільшення кількості захисних систем РЕБ за регіонами.

Зеленський зауважив, що лише від минулого вечора й до ранку 11 лютого вдалося знищити 40 "шахедів" – більшість із застосованих Росією.

"Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина", – підсумував глава держави.

У ніч проти 10 лютого внаслідок атаки росіян на Харків повністю згоріли 15 приватних будинків, загинули семеро людей, троє з них – діти.

Уночі 10 лютого Росія атакувала Україну 31 "шахедом", із них вдалося збити 23.

У ніч проти 11 лютого російська армія намагалася атакувати українські міста, включно й Київ, дронами-камікадзе типу Shahed, але до столиці вони не долетіли – їх усіх позбивали на підступах до міста.

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