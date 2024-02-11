Зеленский: С начала 2024-го Украина сбила 359 "шахедов". Один из приоритетов на год – РЭБ

Президент напомнил, что только с минувшего вечера и до утра 11 февраля удалось уничтожить 40 "шахедов"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение двух первых месяцев 2024 года украинские силы ПВО сбили уже 359 "шахедов". Он подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы больше украинских регионов получили защитные системы радиоэлектронной борьбы.

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"С начала года и по настоящее время сбито уже 359 "шахедов". Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту – это буквально спасение жизней", – заявил президент.

Он отметил, что для Украины один из ключевых приоритетов 2024 года – это увеличение количества защитных систем РЭБ по регионам.

Зеленский отметил, что только с прошлого вечера и до утра 11 февраля удалось уничтожить 40 "шахедов" – большинство из примененных Россией.

"Почти весь этот результат – наших мобильных огневых групп. В разных регионах – Киевская, Житомирская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская области, наша Днепропетровская область", – подытожил глава государства.

В ночь на 10 февраля в результате атаки россиян на Харьков полностью сгорели 15 частных домов, погибли семь человек, трое из них – дети.

Ночью 10 февраля Россия атаковала Украину 31 "шахедом", из них удалось сбить 23.

В ночь на 11 февраля российская армия пыталась атаковать украинские города, включая Киев, дронами-камикадзе типа Shahed, но до столицы они не долетели – их сбивали на подступах к городу.

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