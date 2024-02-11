У Молдові на кордоні з Україною виявили уламки російського "шахеда" – фото

Молдовська сторона припускає, що виявлені уламки належать безпілотнику, який українська протиповітряна оборона збила в ніч проти 10 лютого

Уламки "шахеда" у Молдові (Фото: Facebook)

Молдовські прикордонники виявили уламки безпілотника "шахед" на кордоні з Україною, його пов’язують із російським обстрілом півдня України в ніч проти 10 лютого. Про це повідомили на сайті Молдовської прикордонної поліції.

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За даними правоохоронців, фрагменти дрона знайшли 11 лютого поблизу села Етулія Вулканештського округу. Це поблизу українського села Котловина Ізмаїльського району.

Як розповіли прикордонники, жодних ризиків чи небезпек для громад не було, водночас доступ до уламків обмежили.

Уламки "шахеда" в Молдові (Фото: Facebook)

Уламки "шахеда" в Молдові (Фото: Facebook)

Молдовська сторона припускає, що виявлені уламки належать безпілотнику, який українська протиповітряна оборона збила в ніч проти 10 лютого.

Також правоохоронці зазначили, що наразі фрагменти збираються експертами Центру технічної криміналістики і судових експертиз та будуть передані на експертне дослідження.

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Військові заявляли, що ворог запустив 31 безпілотник, Сили протиповітряної оборони збили 23 "шахеди".

У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.

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