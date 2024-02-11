В Молдове на границе с Украиной обнаружили обломки российского "шахеда" – фото

Молдавская сторона предполагает, что обломки принадлежат беспилотнику, который украинская противовоздушная оборона сбила в ночь на 10 февраля

Обломки "шахеда" в Молдове (Фото: Facebook)

Молдавские пограничники обнаружили обломки беспилотника "шахед" на границе с Украиной, его связывают с российским обстрелом юга Украины в ночь на 10 февраля. Об этом сообщили на сайте Молдавской пограничной полиции.

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По данным правоохранителей, фрагменты дрона обнаружили 11 февраля вблизи села Этулия Вулканештского округа. Это вблизи украинского села Котловина Измаильского района.

Как рассказали пограничники, никаких рисков или опасностей для общин не было, в то же время доступ к обломкам был ограничен.

Обломки

Обломки

Молдавская сторона предполагает, что обнаруженные обломки принадлежат беспилотнику, который украинская противовоздушная оборона сбила в ночь на 10 февраля.

Также правоохранители отметили, что сейчас фрагменты собираются экспертами Центра технической криминалистики и судебных экспертиз и будут переданы на экспертное исследование.

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля. Военные заявляли, что враг запустил 31 беспилотник, Силы противовоздушной обороны сбили 23 "шахеда".

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