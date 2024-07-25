Румыния официально подтвердила падение обломков дронов РФ: ответила решительным осуждением

Румыния проинформировала союзников об инциденте с российскими БпЛА

Фото: Digi24

В Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение". Соответствующий пост опубликовала глава Министерства иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

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"Россия совершила ужасные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы сообщили и координируем с нашими союзниками по этому поводу. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", – говорится в сообщении.

Случай с падением обломков российских дронов не единичный для Румынии. Также российские средства поражения залетали на территории Молдовы и Польши.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

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