У Румунії знову виявили уламки російських дронів після липневих атак на Україну

Уламки знайшли в болотистій місцевості за межами населених пунктів

"Шахеди" (Фото: ресурс окупантів)

У Румунії продовжують шукати уламки безпілотників, які наприкінці липня впали на берег Дунаю після російських атак по портовій інфраструктурі України. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

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Фахівці дослідили район поблизу села Периправа в повіті Тулча, що поблизу українського кордону, який позначений як можлива зона падіння уламків дронів.

Фахівці вилучили з місця події "речові докази" для проведення експертизи. Інфраструктура не постраждала, оскільки уламки впали в болотистій місцевості за межами населених пунктів.

Міністерство національної оборони в режимі реального часу інформувало та інформує союзницькі структури щодо ситуації з атаками, зазначили в оборонному відомстві.

Крім того, Міноборони країни засудило російські атаки на українські цивільні обʼєкти та інфраструктуру. Їх назвали невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

У ніч проти 24 липня росіяни атакували Одеську область "шахедами", зокрема місто Ізмаїл. Тоді моніторингові канали заявляли про те, що дрон нібито "промахнувся" і вдарив по селу Плауру на румунському березі Дунаю.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час російської атаки у ніч проти 24 липня країна підіймала у повітря винищувачі F-16.

У ніч проти 25 липня українська протиповітряна оборона збила 25 "шахедів", ще три було локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією.

Румунських військових відправили обстежити берег Дунаю після російської дронової атаки.

25 липня у Румунії офіційно підтвердили падіння уламків російських дронів на території країни та висловили "засудження".

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