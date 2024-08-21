В Румынии снова обнаружили обломки российских дронов после июльских атак на Украину

Обломки нашли в болотистой местности за пределами населенных пунктов

"Шахеды" (Фото: ресурс оккупантов)

В Румынии продолжают искать обломки беспилотников, которые в конце июля упали на берег Дуная после российских атак по портовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

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Специалисты исследовали район вблизи села Периправа в уезде Тулча, что вблизи украинской границы, который обозначен как возможная зона падения обломков дронов.

Специалисты изъяли с места происшествия "вещественные доказательства" для проведения экспертизы. Инфраструктура не пострадала, поскольку обломки упали в болотистой местности за пределами населенных пунктов.

Министерство национальной обороны в режиме реального времени информировало и информирует союзнические структуры о ситуации с атаками, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, Минобороны страны осудило российские атаки на украинские гражданские объекты и инфраструктуру. Их назвали неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права.

В ночь на 24 июля россияне атаковали Одесскую область "шахедами", в частности город Измаил. Тогда мониторинговые каналы заявляли о том, что дрон якобы "промахнулся" и ударил по селу Плауру на румынском берегу Дуная.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время российской атаки в ночь на 24 июля страна поднимала в воздух истребители F-16.

В ночь на 25 июля украинская противовоздушная оборона сбила 25 "шахедов", еще три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Румынских военных отправили обследовать берег Дуная после российской дроновой атаки.

25 июля в Румынии официально подтвердили падение обломков российских дронов на территории страны и выразили "осуждение".

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