Польща оголосила дві військові операції на кордоні з Білоруссю та в повітряному просторі

Операції є відповіддю на загрози, спричинені міграційним тиском з боку білоруського режиму та військовою агресією РФ проти України

Польські військові (Фото: Збройні сили Польщі)

Від 1 серпня Збройні сили Польщі розпочинають дві операції, спрямовані на зміцнення національної безпеки на східному кордоні країни. Про це йдеться у повідомленні ЗС Польщі у соціальній мережі X (Twitter).

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Польські військові повідомили, що операції "Безпечне Підляшшя" та "Східна Аврора" є відповіддю на загрози, спричинені міграційним тиском з боку білоруського режиму та військовою агресією Росії проти України, що супроводжуються повітряними атаками на її західні регіони.

Обидві операції мають вирішальне значення для зміцнення національної безпеки та ефективного стримування. Операція "Безпечне Підляшшя" забезпечить ефективний захист від нелегальної міграції, а операція "Східна Аврора" збільшить оперативну спроможність проти загроз безпеці повітряного простору Польщі, йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, слова якого наводить видання RMF24, заявив, що порушення повітряного простору Польщі стало міжнародною темою.

"Я сказав це на саміті НАТО, зустрічаючись з міністрами оборони інших країн наших союзників. Я завжди наголошую на тому, що серед членів Альянсу Польща найбільше зазнає різних типів подій, навмисних чи випадкових, але завжди небезпечних для Республіки Польща та НАТО", – наголосив очільник оборонного відомства.

Косіняк-Камиш зазначив, що операція "Східна Аврора" охопить територію східної та північно-східної Польщі. Вона міститиме постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, співпрацю з союзниками та навчання.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю.

24 червня Польща відправила на кордон із Білоруссю військову жандармерію.

5 липня Reuters писало, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліціянтів із Фінляндії, Німеччини та Греції для допомоги в патрулюванні її кордону з Білоруссю.

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