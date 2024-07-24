Bloomberg: Польща скоротила потік мігрантів із Білорусі погрозами закрити експорт з Китаю до ЄС

Кількість нелегальних перетинів кордону з Білорусі від початку червня впала на 70%, заявив очільник МВС Польщі Симоняк

Прапор Польщі (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Польща погрожувала перекрити ключовий китайський залізничний експортний маршрут до Європейського Союзу, щоб уповільнити ескалацію міграційної кризи на своєму східному кордоні. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

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Вони розповіли, що президент Польщі Анджей Дуда використав свій візит до Пекіна наприкінці червня, щоб пов’язати питання міграції та транзиту вантажів на білоруському кордоні. Відтоді кількість нелегальних перетинів з Білорусі до Польщі значно скоротилася. Міністр внутрішніх справ країни Томаш Симоняк в ефірі телеканалу TVP Info розповів, що нелегальний перетин кордону з Білорусі впав на 70% від початку червня.

У матеріалі йдеться, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останні три роки намагався викликати міграційну кризу на 400-кілометровому кордоні з Польщею. Напруженість загострилася в травні, коли польський прикордонник загинув внаслідок нападу мігранта, після чого уряд Польщі пообіцяв витратити близько $2,5 млрд на посилення кордону.

Це також виявило точку дипломатичного тиску, оскільки вторгнення Росії в Україну закрило торговельні шляхи, Білорусь стала єдиною залізничною ланкою для китайських товарів, що прямують до ЄС. За даними Євразійського залізничного альянсу, обсяг контейнерів збільшився на 89% у першому кварталі 2024 року. Лукашенко був задоволений зростанням обсягів китайського залізничного транзиту, прагнучи компенсувати майже повну залежність Білорусі від Росії щодо дешевих енергоносіїв і кредитів, пишуть журналісти.

2 липня після повернення Дуди з Пекіна Польща повідомила, що фактично закриє залізничний транзит через контрольно-пропускний пункт Малашевичі на кордоні з Білоруссю на 33 години, сповільнивши перевірки на митниці.

Використання Варшавою транзиту вантажів у переговорах із Пекіном "може стати фактором" зниження кількості перетинів кордону після візиту Дуди, сказав Bloomberg міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Ми все ще дуже розсерджені вбивством нашого солдата на кордоні", – сказав він.

Спроби прорвати кордон Польщі то посилювалися, то слабшали останніми роками, але почали різко зростати на тижні перед виборами до Європейського парламенту у червні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мігранти в основному з Ємену, Сомалі, Афганістану, Сирії та Ірану, і звинуватив Білорусь та Росію у перетворенні міграції на зброю.

Поїздка Дуди до Китаю привернула увагу Лукашенка. У промові 2 липня він сказав, що польський президент "попросив лідера КНР Сі Цзіньпіна вплинути на Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна, щоб вони припинили міграцію".

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю.

24 червня Польща відправила на кордон із Білоруссю військову жандармерію.

5 липня Reuters писало, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліціянтів із Фінляндії, Німеччини та Греції для допомоги в патрулюванні її кордону з Білоруссю.

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