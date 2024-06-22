Польща розглядає можливість повністю закрити кордон з Білоруссю

На кордоні між Польщею та Білоруссю зростає напруга через мігрантів. У Варшаві не виключають, що доведеться закрити всі пункти пропуску

Фото: уряд Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24 в суботу повідомив про можливість закриття усіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

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"Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки й місцевих громад", – сказав він.

Польща, як і кілька років тому, знову страждає від навали мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.

Сікорський упевнений, що все це відбувається під контролем білоруських та російських служб.

"І що особливо шокує, це те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно", – сказав міністр.

Він додав, що остаточне рішення буде ухвалене після аналізу його наслідків. "Щоб їх відчував Лукашенко, а не ми", – додав він.