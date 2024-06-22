Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью

На границе между Польшей и Беларусью растет напряжение из-за мигрантов. В Варшаве не исключают, что придется закрыть все пункты пропуска

Фото: правительство Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24 в субботу сообщил о возможности закрытия всех пунктов пропуска на границе с Беларусью.

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"Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин", — сказал он.

Польша, как и несколько лет назад, снова страдает от нашествия мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз с территории Беларуси.

Сикорский уверен, что это происходит под контролем белорусских и российских служб.

"И что особенно шокирует, это то, что функционеры белорусского государства инструктируют этих людей, как избивать польских солдат и польских пограничников даже тогда, когда наши ребята в бронежилетах. Это совершенно неприемлемо", — сказал министр.

Он добавил, что окончательное решение будет принято после анализа его последствий. "Чтобы их чувствовал Лукашенко, а не мы", – добавил он.