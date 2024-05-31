Из-за нападения мигрантов на границе Польши пострадали двое военных – пограничники

Пограничники заявляют, что почти каждый день сталкиваются с агрессией со стороны мигрантов, пытающихся пересечь границу

Польский премьер Дональд Туск на границе с Беларусью. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Более 300 человек пытались нелегально пересечь польско-беларусскую границу за последние двое суток: в результате агрессивного поведения двое польских военных попали в больницу. Об этом заявила пограничная служба Польши, сообщило издание RMF24.

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По данным польских пограничников, на Подлясском участке польско-беларусской границы 307 человек пытались проникнуть в Польшу, а еще трое пытались нелегально пересечь границу у реки Буг.

Полиция отметила, что иностранцы были агрессивно настроенными и несколько раз атаковали польские службы. В результате двое военных получили ранения и были госпитализированы.

Пограничники задержали четырех человек "за пособничество" и оказали медицинскую помощь четырем иностранцам, утверждают правоохранители.

Польские пограничники заявляют, что почти ежедневно сталкиваются с агрессией со стороны мигрантов, которые пытаются пересечь польско-беларусскую границу.

В последние месяцы нападения иностранцев участились. Мигранты бросают камни, ветки, бутылки, стреляют из рогаток, вредят служебному транспорту. Данные Подлясской пограничной службы свидетельствуют, что с начала мая было более 6000 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, в апреле – более 5300 попыток.

29 мая польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что страна восстановит буферную зону на границе с Беларусью в районе населенного пункта Дубиче-Церковное – это необходимо для обеспечения эффективной работы государственных служб.

11 мая Туск сообщил, что Польша начала возводить фортификационные постройки и усиливать границу с Беларусью.

28 мая трое польских пограничников получили ранения в результате столкновений с мигрантами на границе с Беларусью.

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