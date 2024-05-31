Через напад мігрантів з Білорусі на кордоні Польщі постраждало двоє військових – прикордонна служба

Прикордонники заявляють, що майже щодня стикаються з агресією з боку мігрантів, які намагаються перетнути кордон

Польський прем'єр Дональд Туск на кордоні із Білоруссю. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Понад 300 людей намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон за останні дві доби: внаслідок агресивної поведінки двоє польських військових потрапили до лікарні. Про це заявила прикордонна служба Польщі, повідомило видання RMF24.

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За даними польських прикордонників, на Підляській ділянці польсько-білоруського кордону 307 людей намагалися проникнути в Польщу, а ще троє намагалися нелегально перетнути кордон біля річки Буг.

Поліція зазначила, що іноземці були агресивно налаштованими й кілька разів атакували польські служби. Внаслідок цього двоє військових зазнали поранень та були госпіталізовані.

Прикордонники затримали чотирьох людей "за пособництво" й надали медичну допомогу чотирьом іноземцям, стверджують правоохоронці.

Польські прикордонники заявляють, що майже щодня стикаються з агресією з боку мігрантів, які намагаються перетнути польсько-білоруський кордон.

Останніми місяцями напади іноземців почастішали. Мігранти кидають каміння, гілки, пляшки, стріляють із рогаток, шкодять службовий транспорт. Дані Підляської прикордонної служби свідчать, що з початку травня було понад 6000 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі, у квітні — понад 5300 спроб.

29 травня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю у районі населеного пункту Дубіче-Церкевне – це потрібно для забезпечення ефективної роботи державних служб.

11 травня Туск повідомив, що Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

28 травня троє польських прикордонників отримали поранення внаслідок сутичок із мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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