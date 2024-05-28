Троих польских военных ранили мигранты на границе с Беларусью. – видео

Трое польских пограничников получили ранения в результате столкновений с мигрантами на границе с Беларусью. Об этом сообщила Пограничная служба Польши и обнародовала видео одного из инцидентов.

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28 мая около 04:30 у пограничной заставы в селе Дубичи Церковные иностранец ранил ножом польского пограничника. Инцидент произошел во время нападения группы из около 50 иностранцев, бросавших в польский патруль ветки и камни. При попытке силой пересечь границу один из мигрантов ранил ножом польского солдата.

До приезда скорой пограничник оказывала медицинскую помощь раненому. В это время иностранцы продолжали вести себя агрессивно, атакуя их.

После ранения польского пограничника на границе с Беларусью премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что отправляется на место происшествия, а к границе направят подкрепление.

"Солдаты и офицеры защищают нашу границу, рискуя жизнью. О раненом бойце хорошо заботятся, как и о его семье. Мы направили к границе дополнительные силы. Я приеду завтра утром", – написал Туск в социальной сети X (Twitter).

Позже Пограничная служба сообщила, что за несколько часов до нападения в Дубичах Церковных еще один пограничник получил ранения у заставы Беловежа. Его ударили разбитой бутылкой. Военный получил травмы лица и был доставлен в больницу.

Кроме этого, ранее недалеко от пограничной заставы в Дубичах Черкесских при попытке незаконного пересечения границы группой из девяти иностранцев один из них ранил польского пограничника в руку. Нападение было совершено палкой с прикрепленным к ней ножом. Раненому оказали медицинскую помощь в больнице.

Пограничная служба Польши

Пограничная служба Польши

В Пограничной службе Польши отметили, что почти каждый день охранники границы сталкиваются с агрессией со стороны мигрантов, пытающихся пересечь польско-белорусскую границу.

7 мая Туск заявил, что ЕС должен направить 100 млрд евро на повышение обороноспособности и создать общую систему противовоздушной обороны.

11 мая Туск сообщил, что Польша начала строить фортификации и усиливать границу с Беларусью.

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