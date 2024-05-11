Польша строит фортификации на границе с Беларусью

Дональд Туск (Фото: правительство Польши)

Польша начала строить фортификационные сооружения и усиливать границу с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, цитирует издание TVP.Info.

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По его словам, польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции. Политик отметил, что Польша имеет дело с гибридной войной.

"Мы начали интенсивную работу над современной фортификацией, и эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей польской границы с востока. Это не только внутренняя граница Польши, но и граница Европейского Союза", – сказал Туск.

Польский премьер выразил надежду, что ЕС присоединится к финансированию.

"Так же как мы давно решили, что не будем экономить на безопасности, когда будем думать об оснащении польских солдат самым современным оружием, так же не будет ограничений по охране границы", — подчеркнул Туск.

По его словам, речь идет не только о технической инфраструктуре, но и об улучшении экипировки пограничников.

2 мая Сикорский сказал, что Евросоюзу необходимо создать "тяжелую бригаду", которая позволила бы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в соседних странах, не привлекая помощи США.

7 мая Туск заявил, что ЕС должен направить 100 млрд евро на повышение обороноспособности и создать общую систему противовоздушной обороны.

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