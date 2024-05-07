Туск – союзникам: Возможно, Путин не напал бы на Украину, будь Европа сильнее

Глава польского правительства считает, что если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на Украину

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Michal Meissner)

Премьер Польши Дональд Туск считает, что будь европейские страны сильнее, полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать. Об этом он заявил в Катовице на Европейском экономическом конгрессе, передает Onet.

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По мнению главы польского правительства, Европа должна стать безопасным континентом, но безопасной она может быть только при безопасном небе над ней.

"Дело не в том, что Украина должна проиграть войну. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга Украину <...> Европа будет безопасной при условии, что небо над Европой будет безопасным", – сказал он.

Туск упомянул времена пандемии COVID-19, когда, по его мнению, европейцы объединились для борьбы с вирусом.

"Это было то, что нас объединило. Мы должны осознать, что мы можем сделать больше в борьбе со злом, которое опаснее этого вируса", – высказался польский премьер.

16 апреля 2024 года Туск обсудил с датской коллегой Мэтте Фредериксен возможность создания "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

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