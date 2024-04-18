Туск о заседаниях европейских лидеров: Если бы слова были снарядами – было бы хорошо
Премьер Польши Дональд Туск намекнул, что словам европейских лидеров о помощи Украине и безопасности Европы не хватает соответствующей реализации. Об этом он написал в X (Twitter) по итогам заседаний Европейского Совета в Брюсселе за последние несколько лет.
"Если бы все слова, сказанные в последние годы здесь, в Брюсселе, о совместной обороне, можно было бы превратить в снаряды и ракетные установки, Европа стала бы сильнейшим государством в мире. И самым безопасным местом", – говорится в сообщении.
По итогам саммита 17 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у стран, не желающих передавать их Украине.
Кроме того, страны-члены договорились усилить украинскую противовоздушную оборону, а также ускорить поставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.
- 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.
- 28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.
- 10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к тем системам ПВО, которые уже есть.
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