Туск о заседаниях европейских лидеров: Если бы слова были снарядами – было бы хорошо

Премьер Польши намекнул, что европейским лидерам следует делать больше, а говорить – меньше

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Премьер Польши Дональд Туск намекнул, что словам европейских лидеров о помощи Украине и безопасности Европы не хватает соответствующей реализации. Об этом он написал в X (Twitter) по итогам заседаний Европейского Совета в Брюсселе за последние несколько лет.

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"Если бы все слова, сказанные в последние годы здесь, в Брюсселе, о совместной обороне, можно было бы превратить в снаряды и ракетные установки, Европа стала бы сильнейшим государством в мире. И самым безопасным местом", – говорится в сообщении.

По итогам саммита 17 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у стран, не желающих передавать их Украине.

Кроме того, страны-члены договорились усилить украинскую противовоздушную оборону, а также ускорить поставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

10 апреля Боррель заявил, что армии стран ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.

13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к тем системам ПВО, которые уже есть.

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