"Вопрос не месяцев, а дней". Европейские союзники согласились усилить помощь Украине

Шарль Мишель заявил, что Европа действительно должна быстрее поставлять Украине помощь

Фото: ЕРА

Лидеры Евросоюза на саммите 17 апреля призвали страны-члены усилить украинскую противовоздушную оборону, а также ускорить поставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.

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"Европейский совет отмечает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины, ускорить и интенсифицировать поставки всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты. Он призывает Совет ЕС, в частности на его будущем заседании, и государства-члены обеспечить необходимые дальнейшие действия", – говорится в заявлении.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель напомнил, что президент Владимир Зеленский в своем обращении попросил европейцев помочь убедить США ускорить поставки оружия и финансирование экономики Украины.

Мишель заявил, что Европа действительно должна быстрее поставлять Украине помощь.

"Это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель. Очень важно, чтобы мы добились результатов", – сказал он.

27 марта глава МИД Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров проявить соответствующую политическую волю.

10 апреля Боррель заявил, что в армии стран ЕС есть 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине.

13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты для существующих систем ПВО.

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