"Питання не місяців, а днів". Європейські союзники погодились посилити допомогу Україні

Шарль Мішель заявив, що Європа дійсно має швидше постачати Україні допомогу

Фото: ЕРА

Лідери Євросоюзу на саміті 17 квітня закликали країни-члени посилити українську протиповітряну оборону, а також прискорити постачання всієї необхідної військової допомоги, включно з артилерійськими боєприпасами й ракетами.

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"Європейська рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України, прискорити й інтенсифікувати постачання всієї необхідної військової допомоги, серед іншого й артилерійських боєприпасів і ракет. Вона закликає Раду ЄС, зокрема на її майбутньому засіданні, та держави-члени забезпечити необхідні подальші дії", – йдеться у заяві.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель нагадав, що президент Володимир Зеленський у своєму зверненні попросив європейців допомогти переконати США прискорити постачання зброї та фінансування для економіки України.

Мішель заявив, що Європа дійсно має швидше постачати Україні допомогу.

"Це не питання місяців, це питання днів і тижнів. Дуже важливо, щоб ми досягли результатів", – сказав він.

27 березня глава МЗС Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть і мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot і ракети до наявних систем ППО.

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