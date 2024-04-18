Туск – про засідання європейських лідерів: Якби слова були снарядами – було б добре
Прем'єр Польщі Дональд Туск натякнув, що словам європейських лідерів щодо допомоги Україні та безпеки Європи не вистачає відповідної реалізації. Про це він написав у X (Twitter) за підсумками засідань Європейської Ради у Брюсселі протягом останніх кількох років.
"Якби всі слова, сказані останніми роками тут, у Брюсселі, про спільну оборону, можна було б перетворити на снаряди і ракетні установки, Європа стала б найсильнішою державою у світі. І найбезпечнішим місцем", – йдеться у дописі.
За підсумками саміту 17 квітня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив з ініціативою викупити системи Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні.
Крім того, країни-члени домовилися посилити українську протиповітряну оборону, а також прискорити постачання всієї необхідної військової допомоги, включно з артилерійськими боєприпасами й ракетами.
- 27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.
- 28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.
- 10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.
- 13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.
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