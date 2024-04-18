Туск – про засідання європейських лідерів: Якби слова були снарядами – було б добре

Прем'єр Польщі натякнув, що європейським лідерам слід робити більше, а говорити – менше

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Прем'єр Польщі Дональд Туск натякнув, що словам європейських лідерів щодо допомоги Україні та безпеки Європи не вистачає відповідної реалізації. Про це він написав у X (Twitter) за підсумками засідань Європейської Ради у Брюсселі протягом останніх кількох років.

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"Якби всі слова, сказані останніми роками тут, у Брюсселі, про спільну оборону, можна було б перетворити на снаряди і ракетні установки, Європа стала б найсильнішою державою у світі. І найбезпечнішим місцем", – йдеться у дописі.

За підсумками саміту 17 квітня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив з ініціативою викупити системи Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні.

Крім того, країни-члени домовилися посилити українську протиповітряну оборону, а також прискорити постачання всієї необхідної військової допомоги, включно з артилерійськими боєприпасами й ракетами.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

10 квітня Боррель заявив, що армії країн ЄС мають 100 батарей Patriot, але неспроможні надати сім із них Україні.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина поставить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

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