Туск – союзникам: Можливо, Путін не напав би на Україну, якби Європа була сильнішою

Глава польського уряду вважає, що якби Європа була краще підготовлена, можливо, Росія не наважилася б напасти на Україну

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Michal Meissner)

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що якби європейські країни були сильнішими, повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути. Про це він заявив у Катовіце на Європейському економічному конгресі, передає Onet.

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На думку глави польського уряду, Європа має стати безпечним континентом, але безпечною вона може бути тільки за умови безпечного неба над нею.

"Справа не в тому, що Україна повинна програти війну. Якби Європа була краще підготовлена, можливо, Росія не наважилася б напасти на нашого друга Україну <...> Європа буде безпечною за умови, що небо над Європою буде безпечним", – сказав він.

Туск згадав часи пандемії COVID-19, коли, на його думку, європейці об'єдналися для боротьби з вірусом.

"Це було те, що нас об'єднало. Ми маємо усвідомити, що ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом, небезпечнішим за цей вірус", – висловився польський прем'єр.

16 квітня 2024 року Туск обговорив із данською колегою Метте Фредеріксен можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.

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