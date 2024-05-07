Туск – союзникам: Можливо, Путін не напав би на Україну, якби Європа була сильнішою
Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що якби європейські країни були сильнішими, повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути. Про це він заявив у Катовіце на Європейському економічному конгресі, передає Onet.
На думку глави польського уряду, Європа має стати безпечним континентом, але безпечною вона може бути тільки за умови безпечного неба над нею.
"Справа не в тому, що Україна повинна програти війну. Якби Європа була краще підготовлена, можливо, Росія не наважилася б напасти на нашого друга Україну <...> Європа буде безпечною за умови, що небо над Європою буде безпечним", – сказав він.
Туск згадав часи пандемії COVID-19, коли, на його думку, європейці об'єдналися для боротьби з вірусом.
"Це було те, що нас об'єднало. Ми маємо усвідомити, що ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом, небезпечнішим за цей вірус", – висловився польський прем'єр.
- 16 квітня 2024 року Туск обговорив із данською колегою Метте Фредеріксен можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.
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